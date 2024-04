Dois homens, uma mulher e uma adolescente foram detidos pela Brigada Militar (BM) na noite de quinta-feira (25), no bairro Planalto, em Caxias do Sul. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32, 11 munições do mesmo calibre, 494 pedras de crack, uma porção de cocaína, uma de maconha, sete celulares, além de dinheiro.