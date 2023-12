O "rolê" de moto que ocorreu na madrugada de Natal, em Caxias do Sul e em outras regiões do Brasil, novamente acendeu o alerta para o município e autoridades sobre o movimento, que é registrado com frequência. Na noite do próximo domingo (31), a Brigada Militar (BM) promete intensificar ações ao lado da Fiscalização de Trânsito para evitar um novo episódio. Para os motociclistas que forem pegos, multas podem ser aplicadas e os suspeitos podem responder criminalmente.