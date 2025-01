Trio é preso após tentar matar homem de 34 anos em Canela

Os suspeitos fugiram do local, mas foram localizados logo depois pela Brigada Militar. Durante a abordagem, o veículo onde eles estavam acabou colidindo contra outros automóveis que estavam estacionados na via. Com os três homens, com idades entre 18 e 19 anos, foi encontrada uma pistola calibre .380 e 11 munições intactas. Conforme a polícia, a arma teria sido utilizada na tentativa de homicídio.