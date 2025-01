Realização do clássico Ca-Ju provoca bloqueios em ruas do entorno do Estádio Centenário, em Caxias do Sul

O trânsito nos arredores do Estádio Centenário terá bloqueios no sábado (1º), a partir de 18h. As mudanças ocorrem por conta do clássico entre Caxias e Juventude, que começa às 20h30min. O Ca-Ju 289 é válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.