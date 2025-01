Jovem que morreu atropelado na Capital é velado em Carlos Barbosa

Familiares e amigos se despedem, nesta quarta-feira (29), de Augusto Patzlaff da Silva, de 26 anos, em Carlos Barbosa. O jovem morreu atropelado por um carro na madrugada de segunda (27), na freeway, em Porto Alegre — cidade em que morava.

O velório ocorre na sala A do Memorial Caravaggio, em Carlos Barbosa, até as 16h30min. O sepultamento será no cemitério da Congregação Luterana de Barão.

Natural do município da Serra, onde reside sua família, Patzlaff era formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Nas redes sociais, o Centro de Estudantes de Letras da instituição publicou uma nota de pesar, lamentando o ocorrido.

"Ele será sempre lembrado por sua dedicação ao nosso curso e pelo impacto positivo que teve em nossas vidas. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", descreve a nota.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo envolvido no acidente — um Toyota Etios, usado para aplicativo — afirmou que a vítima teria pulado a tela do canteiro central da rodovia e tentado atravessar a pista. O local fica perto de uma passarela de pedestres.