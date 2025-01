Acidente entre caminhão e carro deixa uma pessoa ferida na BR-285, em Muitos Capões

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo Honda HR-V deixou uma mulher ferida neste domingo (19). O caso aconteceu no km 155 da BR-285, próximo ao trevo de acesso ao município de Muitos Capões.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vacaria, o acidente foi registrado por volta das 12h10min. O caminhão trafegava no sentido Lagoa Vermelha-Vacaria, com o carro no sentido contrário, quando o acidente aconteceu. O caminhão teria tombado e o carro capotado. A polícia ainda não tem detalhes do que teria ocasioado o acidente.

A condutora do Honda HR-V foi levada para atendimento médico no Hospital de Vacaria com lesões leves. Além dela, estava no carro uma adolescente, que não sofreu ferimentos. O motorista do caminhão apresentou escoriações leves. Ele recusou atendimento médico.