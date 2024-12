Mais de 193 mil veículos devem pagar o IPVA 2025 em Caxias do Sul; consulta ao valor está disponível

Frota de Caxias do Sul, segundo dados do governo do RS, é de 347.035 veículos em 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 poderá ser pago no Rio Grande do Sul a partir da próxima quarta-feira (11). Em Caxias do Sul, segundo dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz-RS), 193.100 veículos têm a obrigatoriedade de pagar o imposto. O valor projetado pelo governo é de R$ 293.797.057,66. A consulta dos valores estará disponível no site do IPVA RS ou pelo aplicativo.

Conforme os dados da Fazenda, referente ao IPVA de 2024 em Caxias do Sul, 195.834 deveriam ter pago, mas 181.830 quitaram os tributos, ou seja, 14.004 estão inadimplentes com o tributo, representando 7,15% do total. O valor de veículos já recebidos pelo imposto no ano passado foi de R$ 257.975.921,86, outros R$ 11.822.795,42 deveriam ter sido pagos pelos inadimplentes. No maior município da Serra, a frota contabilizada pelo governo é de 347.035 veículos em 2024. Este número é 7.911 maior do que a frota de 2023, que era de 339.124.

O proprietário do veículo pode pagar o imposto à vista ou parcelado e, em alguns casos, com descontos.

Confira as opções divulgadas pela Sefaz:

Quem quitar o tributo até 30 de dezembro terá desconto de antecipação de 6% . As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, chegando a até 28,13% de redução cumulativa.

. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem O proprietário do veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro também terá 6% de desconto. Se pagar até 28 de fevereiro, a redução é de 3% . Quitando até 31 de março, o desconto é de 1%. Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão descontos máximos de 24,80% (janeiro), 22,40% (fevereiro) e 20,80% (março).

de desconto. . Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão Quem optar pelo parcelamento já precisa sinalizar a opção em janeiro de 2025. As parcelas que vencem nos três primeiros meses do ano terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente, sem juros. O motorista pode pagar em até seis parcelas.

As parcelas que vencem nos três primeiros meses do ano terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente, sem juros. Quem não optar pela antecipação ou pelo parcelamento deverá pagar IPVA até a data de vencimento da placa, que encerra em 30 de abril. Quem escolher esta modalidade não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão. Esse ano, há uma diferenciação dos demais: em vez de prever que ocorra o pagamento escalonado ao longo da última semana de abril, em 2025, todos os contribuintes podem quitar seu IPVA até 30 de abril.

Desconto de Bom Motorista

Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado no período entre 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%. Já quem não teve multa após 1º de novembro de 2022 (dois anos) recebe desconto de 10% e, após 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%.

Desconto do Bom Cidadão

Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte pessoa física no programa Nota Fiscal Gaúcha - NFG e da solicitação de notas com CPF na hora da compra. O desconto máximo de 5% será para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 a 99 documentos fiscais devidamente registrados. Ao todo, 37% da frota tributável terá direito ao benefício.

Como e onde pagar?

Para fazer o pagamento, o proprietário deve primeiro consultar no site. Depois, deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada (veja abaixo) ou para a geração de QR code e pagamento via PIX. Com o IPVA, é possível pagar também a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Bancos credenciados:

Banrisul

Bradesco (somente correntistas)

Sicredi

Sicoob

Banco do Brasil (somente correntistas)

lotéricas da Caixa Econômica Federal