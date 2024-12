Caminhada em Caxias do Sul neste domingo pede o fim da violência contra meninas e mulheres

Cerca de 400 pessoas participaram da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Entoando gritos de "Mexeu com uma, mexeu com todas", "Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher" e "Nenhuma a menos", cerca de 400 pessoas se reuniram na Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, no centro de Caxias do Sul, neste domingo (1º).

Com partida da Rua Alfredo Chaves, em frente à prefeitura, homens, mulheres e crianças participaram da atividade organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil.

Leia Mais Há 40 anos, primeiro transplante de órgão era realizado em Caxias do Sul

— É o quarto ano que a gente caminha aqui em Caxias, mas no Brasil inteiro está acontecendo esta caminhada. São 150 núcleos no Brasil e fora do país. Temos como maior bandeira a violência contra mulher, porque a gente precisa acabar com os números que só crescem — destaca uma das organizadoras do movimento, Julieta Bertolucci.

Neste ano, chamou atenção a presença do público masculino, que também carregava cartazes e entoavam gritos pedindo proteção às mulheres.

— Eu acho que o principal protagonista desta nossa caminhada é o homem. Nós precisamos deles ao nosso lado. Uma vez estando ao nosso lado, eles vão entender que amor é abraço, sorriso, alegria, e não é bater — afirma Julieta.

A caminhada percorreu o Centro pelas ruas Alfredo Chaves, Os Dezoito do Forte e Dr. Montaury, com encerramento no Parque dos Macaquinhos.

— A gente precisa se movimentar. Hoje, estamos dando passos neste movimento importante contra a violência doméstica, contra a violência contra mulheres e meninas. Nós não estamos simplesmente caminhando, a gente está fazendo uma manifestação social importante. Precisamos cada vez mais erguer as nossas forças e estarmos reunidos para conseguir fazer diferença nessa causa — afirma a organizadora.

Em família pela causa

Entre os 400 participantes da caminhada, a professora Ariane Bissani, acompanhada da mãe Zuleica e do filho Augusto Bissani foram em família à atividade.

— Já é a segunda vez que eu participo. Eu venho para incentivar as pessoas e mostrar a importância que tem esse movimento. A gente vê que é um movimento que cada vez mais está tomando proporção tanto na cidade quanto no país. É importante a gente auxiliar na divulgação. A gente acha importante a família, inclusive as crianças, entenderem essa importância — relata Ariane.

Busque ajuda

Procuradoria

Telefone: 3218-1600

E-mail: faleconosco@camaracaxias.rs.gov.br

Endereço: junto à Câmara (Rua Alfredo Chaves, 1.323, bairro Exposição)

Coordenadoria da Mulher

Endereço: 3º andar do Centro Administrativo (Rua Alfredo Chaves, 1.333)

Telefone: 3218-6026.

E-mail: mulher@caxias.rs.gov.br

Centro de Referência para a Mulher

Endereço: 3º andar do Centro Administrativo (Rua Alfredo Chaves, 1.333), junto à Coordenadoria da Mulher

Telefone: 3218-6112

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher

Endereço: Rua Doutor Montaury, 1.387, 1º andar, Centro

Telefone: 3220-9280

Patrulha Maria da Penha

Telefone: 98423-2154

E-mail: 12bpm-ptrmp@brigadamilitar.rs.gov.br

Central de Atendimento à Mulher