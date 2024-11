Interessadas em participar do workshop Mecânica de Batom têm mais uma oportunidade nesta semana em Caxias do Sul. O evento, gratuito, ocorre na quarta-feira (6), das 19h às 22h, na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMTTM, na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X.