A Rua Atílio Andreazza, em Caxias do Sul, estará bloqueada até o final de novembro. As obras de recuperação do pavimento ocorrem desde a última segunda-feira (11), compreendendo desde a rótula da Avenida Abramo Randon, no bairro Interlagos, até a Rua Bortolo Zanrosso, no bairro Parque Oásis.