A programação do Natal da Esperança de Bento Gonçalves segue até dia 22 de dezembro. A abertura oficial está programada para ocorrer nesta quinta-feira (14), na Via del Vino, em frente à prefeitura. O evento começa às 18h30min, com apresentação do pianista Cézar Giacomazzi Filho. Às 20h ocorre a chegada do Papai Noel e o espetáculo A Fábrica de Encantos.