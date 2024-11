A movimentação no Campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS), um dos locais do primeiro final de semana de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município já começou cedo, com muitos jovens aproveitando para almoçar no espaço e irem se preparando para a abertura dos portões, que ocorreu às 12h deste domingo (3). Em Caxias, são 9.671 inscritos.