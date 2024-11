A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), lança nesta semana uma pesquisa com os usuários do transporte público. Durante todo o mês, servidores estarão nos ônibus, nas Estações Principais de Integração (EPIs), paradas e em terminais nos bairros, ouvindo a opinião dos passageiros. A pesquisa aborda os serviços Caxias Urbano e táxi lotação.