Na tarde desta segunda-feira (11), às 17h30min, será sepultado o corpo do morador de Garibaldi, Deivi Aimi, de 31 anos, encontrado na Praia Gaúcha, na região sul de Torres. Aimi foi localizado por populares na manhã de domingo (10) na faixa de areia da praia. Ele é velado na Sala A das Capelas Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Garibaldi.