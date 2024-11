Homenageado pela Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, no último dia 4, com a Medalha Aristides Bertuol — honraria máxima concedida pelo Legislativo do município —, o Hospital Tacchini alcança o primeiro século de existência com a projeção de expandir o número de leitos e inaugurar a faculdade de Medicina em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates).