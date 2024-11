Discussões sobre projetos da Consulta Popular na Serra começam nesta segunda

O Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra) estará promovendo, a partir desta segunda-feira (4), assembleias microrregionais para definir quais das 23 propostas sugeridas pelos 28 municípios integrantes do Conselho farão parte da cédula de votação da Consulta Popular. Para essa edição, o Governo do Estado destinou R$ 60 milhões para os projetos e o Corede Serra terá R$ 1.728.571,43 para dividir entre as sugestões eleitas pela população.