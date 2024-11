Liberado Notícia

Com a chegada de novas doses, público prioritário pode se vacinar contra a covid-19 nas UBSs de Caxias

Imunizante está disponível em todas os postinhos, exceto no do Esplanada, que está com a câmara fria em manutenção

