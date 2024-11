Mais um edição da Operação Black Friday será promovida pelo Sindilojas Caxias em parceria com a Brigada Militar (BM). A ação se estende até o dia 30 de novembro e tem como objetivo reforçar o policiamento na região central de Caxias do Sul, garantindo a segurança de comerciantes e consumidores durante esse período de compras e de pagamento da primeira parcela do 13º salário.