A Universidade de Caxias do Sul está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de novembro e o custo para a realização da prova é de R$ 275. Já para quem deseja fazer o teste apenas como um treino a taxa é de R$80. No total, são ofertadas 50 vagas aos aprovados.