Em 2025, o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano retornará ao Rio Grande do Sul. A sétima edição do evento vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de abril. Os painéis e o espaço de negócios serão realizados no Dall'Onder Hotel. A última vez que o fórum foi sediado no RS foi em 2022, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), uma das instituições organizadoras do evento.