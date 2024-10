Municípios da Serra que foram fortemente atingidos pela chuva e enchente de maio, serão analisados por técnicos do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Ao todo, nove cidades da região foram selecionadas entre 91 municípios gaúchos para receber o projeto. São elas: Canela, Caxias do Sul, Cotiporã, Gramado, Guaporé, Nova Petrópolis, Santa Tereza, São Valentim do Sul e Veranópolis.