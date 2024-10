Uma queda de barreira na noite de sexta-feira (11) bloqueia uma das pistas da RS-122, na Serra. A situação foi registrada no km 46,6 da rodovia estadual, próximo ao pedágio free flow (sem cancela). Com isso, a terceira faixa no sentido São Vendelino-Farroupilha está interditada, e o trânsito funciona no sistema pare e siga, pela via contrária.