Moradores de Caxias buscam Ministério Público para solucionar problema em rua de Ana Rech

Os moradores de Ana Rech, em Caxias do Sul, foram ao Ministério Público (MP) em busca de soluções para problemas causados por uma rede de tubulação de cerca de 200 metros de extensão no cruzamento entre a Rua José Tomielo e a Avenida Rio Branco. Segundo eles, em função de estragos na via, a situação coloca em risco o muro da Clínica Paulo Guedes, prejudica o andamento do restauro do Capitel Santo Antônio, construído no início do século passado, e dificulta o acesso de veículos ao cemitério Nossa Senhora do Caravaggio.