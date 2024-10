De Caxias do Sul, a WOW Spray, formada por estudantes da Caminho Rede de Ensino, é a segunda melhor miniempresa do Brasil. Eles representaram o Rio Grande do Sul na etapa nacional de um projeto desenvolvido pela ONG Junior Achievement (JA) ao redor do mundo. Além disso, garantiram a classificação para a etapa internacional América, que ocorrerá de 3 a 5 de dezembro em Montevidéu.