Uma parceria entre o Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, a Confraria das Artes da Serra Gaúcha e a Fundação Caxias, promove, no dia 9 de novembro, o Leilão Beneficente de Obras de Arte de Artistas da Nossa Região. O evento será às 10h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, e reunirá obras doadas por artistas, que estarão expostas no Largo Expositivo a partir do dia 7.