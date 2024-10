Dia Mundial do AVC alerta para prevenção e tratamento ágil mesmo com queda no número de mortes em Caxias do Sul 

O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Dia Nacional de Prevenção ao AVC, celebrado nesta terça-feira (29), reforça o alerta para prevenção, sintomas e tratamentos. A doença cerebral, que, segundo o Ministério da Saúde, é uma das principais causas de morte no Brasil, está com queda no número de óbitos em Caxias do Sul este ano. O AVC ocorre quando vasos sanguíneos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem e provocam a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea.