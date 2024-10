Determinado, campeão brasileiro e medalhista: quem era o professor de Farroupilha que morreu por leucemia 

Ainda na adolescência, as artes marciais entraram na vida de Yuri Turchetto, 34 anos, e, entre treinos e campeonatos, se tornaram uma profissão. Atleta de alto rendimento, se formou em Educação Física, fez especialização e começou a atuar como professor. Otimista e dedicado, manteve a confiança e o sorriso no rosto mesmo com o diagnóstico de leucemia, doença que causou a morte do professor no último domingo (13). A despedida de Turchetto ocorreu nesta segunda-feira (14), em Farroupilha.