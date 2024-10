CDL Mulher Caxias do Sul promove palestras sobre cuidados e protagonismo feminino

Em alusão ao Outubro Rosa, a CDL Mulher Caxias do Sul realiza um evento especial, no dia 22 de outubro, a partir das 19h. Com palestras exclusivas ao público feminino, o encontro tratará do protagonismo das mulheres e reforçará a importância da prevenção do câncer de mama. O evento, que ocorre no Tri Hotel Executive, na Rua Garibaldi, 153, no Pio X, é aberto ao público, mas as vagas são limitadas e necessitam de inscrições antecipadamente através deste link.