Tema do desfile de Sete de Setembro, Batalhão Suez condecora farmacêutica caxiense com medalha do Prêmio Nobel da Paz

Era outubro de 1957 quando o Canal de Suez, no Oriente Médio, se tornou ponto cobiçado pela França, Inglaterra e Israel, que entraram em guerra contra o Egito pelo domínio do território. O conflito contou com ameaças de bombas nucleares, por parte da União Soviética, e durou 10 anos. Foi ali que ocorreu a primeira missão da Força de Paz, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que deu origem ao Batalhão Suez, com participação de 600 militares brasileiros.