Começaram na segunda-feira (26) os trabalhos de detonação de rochas na Estrada Municipal Luiz Daneluz, no interior de Caxias do Sul. A via, que leva à Ponte do Raposo, em Vila Oliva, e faz conexão com o município de Gramado, está interditada desde maio após cheia do Rio Caí. O serviço é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.