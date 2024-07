Novos emplacamentos Notícia

Venda de veículos elétricos tem alta de 92% no primeiro semestre de 2024 em Caxias do Sul

Foram 226 emplacamentos no acumulado de janeiro a junho contra 118 unidades no mesmo período do ano passado. Na região, Bento Gonçalves, Farroupilha e Carlos Barbosa também registraram crescimento

11/07/2024 - 14h58min Atualizada em 11/07/2024 - 16h10min