O frio deve chegar com força na próxima semana, na Serra gaúcha. De acordo com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, a região pode ter neve no final da semana. A previsão ainda é incerta e, caso se confirme, deve ser apenas nos municípios dos Campos de Cima da Serra. Durante a semana, a Serra terá umidade e condições para chuva. Com a expectativa de frio intenso, muitas áreas do Rio Grande do Sul vão amanhecer com geada nos próximos dias.