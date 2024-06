A catástrofe causada pela chuva em maio no Estado será para sempre lembrada pelas mortes, perdas econômicas e desafios de logística que surgiram após o fenômeno climático. Um aspecto gerado por ela, o da solidariedade, também ficará marcado para sempre na história. Na Serra, deslizamentos de encostas bloquearam estradas do interior e a ligação com a capital ficou por dias comprometida. Foi então que a ajuda mútua entre empresários amenizou perdas que poderiam ser ainda maiores. Isso mesmo entre concorrentes.