Municípios da Serra em calamidade pública ou em situação de emergência podem solicitar recursos ao governo federal para a recuperação de infraestrutura. Os pedidos são feitos com planos de trabalhos enviados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Dos documentos aprovados ou solicitados que a reportagem tem acesso, as cidades atingidas pela chuva de maio pedem recursos para, por exemplo, reconstrução de estradas e pontes, compra de combustível, aquisição de máquinas e contratação de trabalhadores.