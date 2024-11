Fifa define detalhes sobre sorteio das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026

Após a atualização do ranking da Fifa nesta quinta-feira, foram definidos os cabeças de chave para as Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. Os 12 grupos serão encabeçados pelas seleções que avançaram às quartas de final da Liga das Nações (Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal e Espanha) e as quatro equipes fora da competição mais bem colocadas no ranking: Inglaterra (4ª), Bélgica (8ª), Suíça (20ª) e Áustria (22ª).