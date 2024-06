Choveu 845,3 milímetros em Caxias do Sul no mês de maio, de acordo com a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). É o mês com a maior precipitação dos últimos 93 anos - a medição ocorre desde 1931 no município. Convertendo a medida, o resultado é que 1,3 trilhão de litros de água caíram na cidade durante o mês. O número é cem vezes maior que o consumo anual de água mineral no Brasil, que é de 13 bilhões de litros, de acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir)*.