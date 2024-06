A CGT Eletrosul concordou em remover a torre de energia da linha de transmissão Lajeado Grande - Caxias, que está fixada junto à encosta que apresenta instabilidade no km 158 da Rota do Sol, próximo ao distrito de Vila Seca. A medida foi alinhada em uma reunião realizada quarta-feira (19) com a Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, que participa das conversas entre os órgãos envolvidos na solução do problema.