Os moradores da Serra atingidos por enchentes e que estão na área de atendimento da Agea Corsan receberão isenção na conta da água. O acordo foi fechado nesta sexta-feira (10) entre Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) e a concessionária. Ele é válido para 64 cidades do RS, englobando cerca de 908 mil imóveis. Os beneficiados foram separados em dois grupos, com o auxílio podendo ser de um até seis meses.