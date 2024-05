Um novo deslizamento de terra na Rota do Sol (RS-453) causou o rompimento de uma adutora do Sistema Marrecas, que distribui água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre para Caxias do Sul. Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o rompimento ocorreu a cerca de seis metros do registrado no dia 1º de maio, no km 158. Assim, a rodovia está com o trânsito em meia pista.