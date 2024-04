Para intensificar a imunização contra a gripe, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Central de Farroupilha terá horário de atendimento estendido na próxima semana. De segunda a sexta-feira, o atendimento será das 7h30min às 11h30min, e das 13h às 19h. A única exceção será a quarta-feira (1º), em virtude do feriado do Dia do Trabalho, em que o espaço estará fechado. O posto está fica na Rua 13 de Maio, 533.