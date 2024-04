A 14ª edição do Seminário de Saúde do Trabalhador, em Caxias do Sul, será realizada nesta sexta-feira (25) no UCS Teatro, em Caxias. Com o tema Transtornos mentais relacionados ao trabalho – causas e consequências. O que fazer?, o evento trará palestras sobre saúde mental, ergonomia, sobrecarga e assuntos relacionados às condições de trabalho. A ação ocorre das 8h às 17h, com entrada é gratuita, mas sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível para participação. Os interessados devem realizar inscrição prévia por meio deste link.