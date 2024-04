Uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro no último dia 18 chamou a atenção por suspender todas as multas por evasão de pedágio na BR-101, entre Ubatuba (SP) e a capital fluminense. O trecho é operado pela concessionária CCR RioSP e foi o primeiro do país a receber o sistema de pedágio sem cancelas (free flow). O cancelamento das penalidades ocorreu por autuações indevidas a motoristas que circularam pela rodovia. A decisão não impacta outros sistemas do país, como o existente na área da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), na Serra e no Vale do Caí.