Personalidade reconhecida no meio empresarial de Caxias do Sul e região, Carlos Casagrande Sehbe morreu aos 74 anos na última terça-feira (16), vítima de câncer. A cerimônia de despedida ocorre nesta sexta-feira (19), na Capela do Cemitério São Paulo, na capital paulista. Após, as cinzas de Sehbe serão guardadas no túmulo da família, em Caxias do Sul.