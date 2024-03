Fios soltos na rua causaram a queda de moto de um homem de 71 anos na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. Por volta das 11h30min, Jaci Bergamaschi conduzia o veículo pela Rua Vico Parolini Thompson quando se deparou com o emaranhado de cabos e não conseguiu desviar.



De acordo com o motociclista, ele perdeu o controle e só parou ao bater em um muro. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido por comerciantes que testemunharam a queda, antes de ser encaminhado a uma unidade básica de saúde (UBS). Segundo Jaci, os fios eram de uma companhia de telefonia. Após o acidente, o motociclista registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia para cobrar providências da empresa responsável.