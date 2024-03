A diretoria de segurança alimentar e nutricional do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul (Smapa) abre inscrições para o curso gratuito de garçom. Os interessados devem realizar a inscrição até a próxima quinta-feira (14), pelo telefone (54) 98429-6291. As aulas terão início no dia 16 de abril.