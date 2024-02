A Rua Tronca, no bairro Rio Branco, em Caxias, terá bloqueios parciais em uma das pistas nesta quarta-feira (21). Além disso, o estacionamento do lado direito da via será proibido a partir da Rua Visconde de Taunay, entre a Rua Arthur Bernardes e a Avenida Rio Branco, nas imediações do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe). A medida serve para a execução de obras de reparo em trechos de uma galeria que corta a via. A previsão de finalização da obra é ainda na quarta (21).