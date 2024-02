Se encerra hoje o período de inscrições para vagas de estágio na prefeitura de Caxias do Sul, que abrange vagas para estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior. Ao todo são 178 vagas. No dia 4 de março será realizado um processo seletivo, das 17h30min às 18h30min. O edital, disponível no site da prefeitura, prevê também reserva de vagas para PCDs e negros.