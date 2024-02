Ocorre neste sábado (17) a 14ª edição do Jantar sob as Estrelas em Bento Gonçalves. O evento é organizado pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH) e inicia por volta das 17h. A atividade provoca alterações no fluxo de veículos na região do bairro Planalto.