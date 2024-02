Com a proximidade do início da 34ª Festa Nacional da Uva, oito bebês da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, participaram de um ensaio fotográfico vestindo trajes típicos que fazem alusão a festa. A rainha Lizandra Mello Chinali, acompanhada das princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia Carvalho, também participaram da seção de fotos.