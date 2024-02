Está marcado para as 20h desta segunda-feira (19) o clássico Ca-Ju 288 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válido pela 9ª rodada do Gauchão. Devido a isso, todas as vias do entorno da casa alviverde serão bloqueadas. As interrupções se iniciam às 18h e o tráfego deve ser normalizado somente após as 22h30min.